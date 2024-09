Mutmaßliche Vergewaltigung Sexuelle Aggression: Fußball-Profi Rafa Mir auf freiem Fuß

Mir steht eigentlich beim FC Sevilla unter Vertrag, wurde aber für eine Spielzeit an Valencia verliehen. Er nahm mit der spanischen Auswahl 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Spanien kam damals ins Endspiel, musste sich aber nach einer 1:2-Niederlage gegen Brasilien nach Verlängerung mit der Silbermedaille zufriedengeben. Mir erzielte damals in sechs Begegnungen drei Tore.