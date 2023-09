Transfers Sergio Ramos kehrt nach Sevilla zurück

Der ehemalige Weltmeister spielte in den vergangenen zwei Jahren für Paris Saint-Germain, zuvor stand er 16 Jahre lang bei Real Madrid unter Vertrag. Mit den Königlichen wurde der Innenverteidiger vier Mal Champions-League-Sieger und fünf Mal Meister. Ramos war in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden.