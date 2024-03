Fußball Selenskyi bedankt sich bei Nationalteam für EM-Qualifikation

Albert Gudmundsson (30. Minute) hatte die Isländer im polnischen Breslau zunächst in Führung gebracht. Doch anschließend drehten Wiktor Zyhankow (54.) und Superstar Mychajlo Mudryk (84.) die Partie zugunsten der Ukrainer. Bei der EM spielt die Ukraine in der Gruppenphase gegen Belgien, Rumänien und die Slowakei. Das Land wehrt sich seit mehr als zwei Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands. Heimspiele ukrainischer Mannschaften gibt es bei internationalen Spielen derzeit nicht, Clubs und Nationalmannschaft weichen auf Stadien in anderen Ländern aus.