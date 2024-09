Fußball Sechs Monate Sperre für Ex-Starspieler Eto'o

Grund für die Sperre sind nach Angaben des Fußball-Weltverbandes Verstöße gegen zwei FIFA-Regeln, bei den es unter anderem um Beleidigungen und Fehlverhalten von Offiziellen geht. Zu dem nicht näher beschrieben und nun bestraften Vorfall ist es demnach beim Achtelfinalspiel der U20-Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Kamerun am 11. September 2024 in Bogotá gekommen. Die Brasilianerinnen hatten in der Nachspielzeit 3:1 gewonnen.