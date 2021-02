Premier League : Schwere Zeiten für Liverpool: Angezählte „Mentalitätsmäuse“

Leicester Vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig strauchelt der FC Liverpool. Verletzungspech, Abwehrfehler und eine strittige Entscheidung per Videobeweis nerven Jürgen Klopp. Es ist eine schwierige Zeit für den Trainerstar.

Jürgen Klopp verharrte zwei Sekunden, fuhr sich mit der Hand in den grauer werdenden Bart und schaute trotzig in die Kamera. Eine provozierende Nachfrage zu den schwindenden Titelchancen des FC Liverpool verärgerte den 53-Jährigen sichtlich.

Kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen RB Leipzig in Budapest scheint Klopps einstige Übermannschaft so angeschlagen wie lange nicht mehr. „Aus den Mentalitätsmonstern sind Mentalitätsmäuse geworden“, schrieb das „Liverpool Echo“.

Der Auftakt der K.o.-Runde in der Königsklasse kommt nun zur Unzeit. Wegen der Corona-Beschränkungen in Deutschland darf das britische Team nicht nach Leipzig einreisen, die Partie am 16. Februar (21.00 Uhr/Sky) musste deshalb in die ungarische Hauptstadt verlegt werden. Auch das Rückspiel dürfen die Reds nicht in Anfield austragen.