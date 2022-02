Major League Soccer : Schweizer Xherdan Shaqiri wechselt zu Chicago Fire

Bern/Chicago Der Schweizer Fußball-Profi Xherdan Shaqiri verlässt Olympique Lyon und setzt seine Karriere ab sofort in der nordamerikanischen Major League Soccer bei Chicago Fire fort.

Der amerikanische Verein kündigte den Transfer des 30-Jährigen in einem Twitter-Video an. Shaqiri, der mit dem FC Bayern München und dem FC Liverpool die Champions League gewann (2013/2019), soll in den USA einen Dreijahresvertrag erhalten.