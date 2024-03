Länderspiele Schweiz 0:0 in Dänemark - Brasilien siegt in England

Bereits früher am Abend hatte Christoph Baumgartner die Österreicher mit einem Rekordtor zum Sieg gegen die Slowakei geführt. Beim 2:0 (1:0) in Bratislava traf der Profi von RB Leipzig bereits nach sieben Sekunden zur Führung. Damit gelang dem 24-Jährigen der schnellste Treffer in der Länderspielgeschichte des ÖFB-Teams. Andreas Weimann (83.) sorgte für den Endstand.