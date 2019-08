MLS-Auswahl : Schweinsteiger verliert mit Allstar-Team gegen Atlético

Orlando Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat im Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga MLS eine Niederlage kassiert.

Das Auswahl-Team musste sich in Orlando im US-Bundesstaat Florida dem spanischen Vizemeister Atlético Madrid mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Die Führung der Spanier erzielte vor 25.527 Zuschauer Marcos Llorente in der 43. Minute. Kurz vor dem Ende der Begegnung erhöhte João Félix (85.) auf 2:0. Für Endstand sorgte Diego Costa in der Nachspielzeit (90.+3).