MLS : Schweinsteiger und Chicago zum siebten Mal in Serie sieglos

Schweinsteiger und Chicago zum siebten Mal in Serie sieglos

Harrison Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den nächsten Rückschlag in der amerikanischen Profiliga Major League Soccer kassiert.

Die 1:3-Auswärtspleite bei den New York Red Bulls bedeutete gleichzeitig das siebte Pflichtspiel nacheinander ohne Sieg. Während New York auf den fünften Platz kletterte, hat Chicago vier Zähler Rückstand auf die Playoff-Ränge und ist Achter in der Tabelle der Eastern Conference.