Primera Division : Schuster über FC Barcelona: „Kader ist nicht gut genug“

Barcelona Nach dem Abschied von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona rechnet der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bernd Schuster nicht damit, dass sein früherer Club zumindest in dieser Saison eine führende Rolle spielt.

„Dieser Kader ist nicht gut genug, um vorn in der Liga mitzuspielen“, sagte der 61-Jährige der „Sport Bild“. Der Verein habe nicht an die Zukunft gedacht. „Der krasseste Beleg ist die Hilflosigkeit ohne Messi.“ Sein Weggang habe alle überrumpelt. Dabei sei das absehbar gewesen. „Nun ist der Klub nicht nur sportlich, sondern auch finanziell machtlos“, meinte Schuster, der von 1980 bis 1988 in Barcelona spielte.