Afrika-Cup Schreckminuten im Flieger für Gambias Nationalteam

Die Einheit holten die Spieler nach dem Flugschreck nach. Wie der Verband berichtete, absolvierten die Spieler unter Flutlicht im Independence Stadium eine leichte Erholungseinheit. Die Atmosphäre sei die ganze Zeit lebhaft gewesen, hieß es weiter. Die Verantwortlichen hoffen, am Donnerstag noch ins Gastgeberland des Afrika-Cups zu kommen. Am Montag steht für Gambia gegen Senegal in Yamoussoukro der Turnierauftakt an.