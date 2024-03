Primera Division Schon abgepfiffen: Bellingham-Tor für Real zählt nicht mehr

Real Madrid hat vor dem Champions-League-Duell mit RB Leipzig in einer turbulenten Schlussphase einen vermeintlichen Sieg in der heimischen Liga verpasst. Der spanische Fußball-Rekordmeister wähnte sich am Samstag beim 2:2 (1:2) beim FC Valencia nach einem Kopfballtreffer von Jude Bellingham in der langen Nachspielzeit als Sieger. Doch das Tor zählte nicht, weil Schiedsrichter Jesús Gil Manzano offenbar abgepfiffen hatte, während die Flanke geschlagen wurde. Bellingham protestierte heftig und sah dafür die Rote Karte.