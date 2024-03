Fußball Schmidt denkt nicht an vorzeitigen Abschied von Benfica

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge bei Sporting Lissabon im Hinspiel des Pokal-Halbfinales (1:2) sowie beim FC Porto (0:5) in der Liga wird in portugiesischen Medien über Schmidts Zukunft spekuliert. Der Ex-Coach von Bayer Leverkusen fokussiert sich dagegen voll auf das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers.