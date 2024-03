Premier League Schmadtkes Nachfolger: Hughes neuer Liverpool-Sportdirektor

„Liverpool FC ist ein einzigartiger Verein und ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, ihm in dieser Funktion zu dienen“, wurde Hughes in einer Pressemitteilung zitiert: „Jürgen Klopp führt eine hervorragende Mannschaft und Kader und gleichzeitig ist auch das Engagement für junge Spieler und deren Weg in die erste Mannschaft herausragend.“