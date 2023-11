Frauenfeindlicher Gesänge Schiedsrichterin beleidigt: Zwei englische Fans festgenommen

Die auch international amtierende 39-Jährige war zum Jahresanfang als erste Frau mit einer Spielleitung in der Championship betreut worden, auch damals war Birmingham City beteiligt. Nachdem Welch bereits in dieser Partie beleidigt worden war, hatte der Club am vergangenen Freitag in einer Mitteilung gewarnt, weitere Vorfälle im Spiel gegen Sheffield würden nicht toleriert. Angedroht wurden Stadionverbote bis zu fünf Jahren.