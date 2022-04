Ukrainischer Topclub : Schachtjor-Donezk-Benefiztour: 12-Jähriger schießt Siegtor

Danzig Bis vor vier Monaten spielte Schachtjor Donezk noch in der Champions League mit.

Nach dem russischen Angriff auf sein Land hat der ukrainische Fußball-Meister nun zu Beginn dieses Monats die „Schachtjor Global Tour für Frieden“ mit Benefizspielen in mehreren europäischen Ländern gestartet. Nach dem Auftaktmatch bei Olympiakos Piräus in Griechenland traten die Ukrainer am Donnerstagabend bei Lech Danzig in Polen an. Als weitere Gegner stehen bereits Fenerbahce Istanbul (19. April) und Hajduk Split (1. Mai) fest.