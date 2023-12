MLS Sandro Schwarz neuer Trainer in New York

New York · Von Berlin nach New York: Der frühere Hertha-Coach Sandro Schwarz übernimmt einen ambitionierten Club in Amerika.

14.12.2023 , 16:58 Uhr

Berlins Ex-Trainer Sandro Schwarz hat in den USA bei den New York Red Bulls einen neuen Job gefunden. Foto: David Inderlied/dpa

Fußballtrainer Sandro Schwarz hat in den USA einen neuen Job gefunden. Der 45-Jährige wird neuer Coach bei New York Red Bulls in der Major League Soccer, wie der Club mitteilte. Schwarz war im vergangenen April beim damaligen Bundesligisten Hertha BSC von seinen Aufgaben entbunden worden. Davor hatte er auch den 1. FSV Mainz 05 und den russischen Club Dynamo Moskau trainiert. „Sandro ist eine großartige Führungskraft, die zu unserer Kultur passt, und seine Erfahrung als Cheftrainer in Europa passt zu dem, was wir erreichen wollen“, sagte der deutsche Sportchef Jochen Schneider von New York Red Bulls, dem Schwesterclub vom Bundesligisten RB Leipzig. Er sei „sehr motiviert, mit diesem Verein viele großartige Dinge zu erreichen“, sagte Schwarz, „und ich freue mich darauf, die kommende Saison anzupacken“. © dpa-infocom, dpa:231214-99-299865/2

(dpa)