Vorwürfe häuslicher Gewalt : Ryan Giggs tritt als Nationaltrainer von Wales zurück

Cardiff Gut zwei Wochen nach der Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist der mit Vorwürfen von häuslicher Gewalt konfrontierte Ryan Giggs als Nationaltrainer von Wales zurückgetreten. Das bestätigte der nationale Verband.

„Nach reiflicher Überlegung trete ich mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Manager des Männer-Nationalteams von Wales zurück“, hieß es in einer Erklärung von Giggs, aus der britische Medien zitierten. Es sei eine Ehre und ein Privileg gewesen, sein Land zu managen, aber es sei nur richtig, dass sich der Verband, das Trainer-Team und die Spieler mit Gewissheit, Klarheit und ohne Spekulationen um die Position ihres Cheftrainers auf das Turnier vorbereiten.

Giggs, der seit 2018 Nationaltrainer war, war während seiner Abwesenheit von Robert Page vertreten worden. Unter dessen Führung hatte sich Wales durch ein 1:0 im Playoff-Finale gegen die Ukraine erstmals seit 1958 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert. „Die volle Aufmerksamkeit des Verbandes und der Männer-Nationalmannschaft liegt auf Weltmeisterschaft in Katar später in diesem Jahr“, schrieb der Verband. Bei dem Championat vom 21. November bis 18. Dezember spielt Wales in der Gruppe B gegen England, die USA und den Iran.