Premier League : Rüdiger: Positiver Start von Tuchel bei Chelsea

London Nationalspieler Antonio Rüdiger sieht einen „guten, positiven“ Start für seinen neuen Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea.

„Der wichtigste Eindruck, den er hinterlassen hat, ist: Er weiß, was er will“, sagte der 27-Jährige im Sky-Interview. „Er hat seine Art Fußball zu spielen, was für viele Spieler positiv ist. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Ergebnissen wieder.“