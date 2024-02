Primera Division Rüdiger muss länger als erwartet pausieren

Der Deutsche muss bereits seit Anfang des Monats zuschauen. Er hatte sich am 1. Februar beim 2:0 im Nachholspiel beim FC Getafe verletzt. Bisher war man in Madrid aber von einer kürzeren Zwangspause ausgegangen. Nun steht nach einer medizinischen Untersuchung wohl fest, dass Rüdiger erst Ende Februar ein Comeback feiern kann. Damit wird er auch beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Leipzig fehlen. Im Rückspiel in Madrid am 6. März dürfte er aber mit von der Partie sein - sofern es nicht einen erneuten Rückschlag gibt.