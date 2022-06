Serie A : Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand perfekt

Kehrt zu Inter Mailand zurück: Romelu Lukaku. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images via UEFA/dpa

Mailand Der belgische Fußball-Nationalspieler Romelu Lukaku kehrt zum italienischen Erstligisten Inter Mailand zurück. Demnach wird der 29 Jahre alte Stürmer vom FC Chelsea für die kommende Saison in Inter ausgeliehen, wie der englische Premier-League-Club von Trainer Thomas Tuchel mitteilte.

Lukaku kehrt damit nach nur einer Saison in England zu seinem vorherigen Arbeitgeber Inter zurück. Als Grund wird vermutet, dass er bei den Blues nach Verletzungspausen und internem Gezanke nicht mehr zufrieden war. Lukaku gewann mit Inter in der Saison 2020/21 unter dem damaligen Trainer Antonio Conte - heute Coach von Tottenham Hotspur - mit deutlichem Abstand die Meisterschaft in der Serie A.