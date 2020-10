Corona-Virus : Ronaldo weiter in Quarantäne - Einsatz gegen Barça fraglich

Cristiano Ronaldo muss nach seinem positiven Corona-Test weiter in Quarantäne bleiben. Foto: Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Turin Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo muss nach seinem positiven Corona-Test weiter in Quarantäne bleiben und verpasst damit auch die kommende Serie-A-Partie seines Clubs Juventus Turin.

„Bis Freitag gab es keine Neuigkeiten zu Cristiano. Wir warten auf das Ergebnis des Tests“, sagte Juve-Trainer Andrea Pirlo vor der Partie gegen Hellas Verona am Sonntag (20.45 Uhr). Ronaldos Einsatz in der Königsklasse im Spitzenspiel gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi am kommenden Mittwoch gilt daher als fraglich.

Für einen Einsatz in der Serie A müsste der Portugiese 48 Stunden vor der Partie einen negativen Corona-Test vorlegen. Der 35 Jahre alte Offensivspieler war Mitte Oktober bei der Nationalmannschaft in Portugal positiv auf das Virus getestet worden. Anschließend war er trotz seiner Quarantäne nach Turin zurückgekehrt. Seitdem hatte er je eine Partie in der Serie A und in der Champions League verpasst.