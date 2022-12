Transfer : Ronaldo-Wechsel zu Al-Nassr soll perfekt sein

Berlin Es soll soweit sein, die ersten Medien berichten von einem unterschriebenen Vertrag. Cristiano Ronaldo soll nach Saudi-Arabien wechseln. Eine Bestätigung von Verein und Spieler gibt es vorerst nicht.

Bislang keine Bestätigung

Von Al-Nassr gab es bislang keine Bestätigung. Ronaldo veröffentlichte in den sozialen Netzwerken zunächst auch nichts, was auf einen Wechsel-Vollzug hindeutete. Sein letztes Posting bei Instagram galt der am Donnerstag in São Paulo gestorbenen brasilianischen Fußball-Ikone Pelé.