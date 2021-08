Transfermarkt : Ronaldo über United-Rückkehr: „Sir Alex, das ist für dich“

Manchester Seit Manchester United die Rückkehr von Cristiano Ronaldo angekündigt hat, sind die Fans euphorisiert. Nachdem die letzten Formalitäten geklärt wurden, äußert sich auch Ronaldo selbst.

Der 36-Jährige veröffentlichte daraufhin eine emotionale Botschaft auf Instagram, in der er sich auch an seinen früheren Trainer und Förderer Sir Alex Ferguson wandte. „Ich bin genau hier! Ich bin wieder da, wo ich hingehöre!“, schrieb Ronaldo. „Sir Alex, das ist für dich ...“

Auf Instagram bekräftigte Ronaldo seine „niemals endende Liebe“ für Manchester United. „Die Jahre, die ich in diesem Verein verbracht habe, waren absolut unglaublich“, schwärmte der Portugal-Kapitän. „Es ist ein Traum, der wahr wird, nach all den Jahren, in denen ich wiederkam, um gegen Man United zu spielen. Und selbst als Gegner habe ich so viel Liebe und Respekt von den Fans gefühlt. Das ist zu 100 Prozent der Stoff, aus dem Träume gemacht werden.“