Premier League : Ronaldo fehlt auch bei United-Sommertour nach Thailand

Manchester Inmitten anhaltender Spekulationen um einen Wechsel fehlt Cristiano Ronaldo bei der Sommertour von Manchester United nach Thailand.

Wechselgerüchte

Die Abwesenheit des Torjägers beim Trainingsauftakt des Teams hatte die Wechselgerüchte zuletzt verstärkt. Angeblich ist Ronaldo unzufrieden damit, dass Man United in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und strebt deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zu den Red Devils einen Wechsel an. Demnach habe sein Berater bereits mit Vertretern des FC Chelsea, des FC Barcelona und auch des FC Bayern gesprochen.