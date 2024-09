Nations League Ronaldo erzielt 900. Karriere-Tor bei Portugals Auftaktsieg

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 in Liga A siegte Polen 3:2 (2:0) in Schottland. Titelverteidiger Spanien kam in Gruppe 4 in Serbien nicht über ein 0:0 hinaus, Dänemark siegte 2:0 (0:0) gegen die Schweiz. Die Eidgenossen beendeten die Partie zu neunt. Gladbachs Nico Elvedi sah nach einer Notbremse die Rote Karte (52. Minute), Leverkusens Granit Xhaka (87.) musste mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussphase trafen Patrick Dorgu (82.) und Pierre-Emile Höjberg (90.+2) zum dänischen Sieg.