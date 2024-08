Fußball-Altstar Ronaldo erwägt mit 39 kein baldiges Karriereende

Auch mit 39 Jahren erwägt Cristiano Ronaldo kein baldiges Ende seiner Fußballer-Karriere. „Ich weiß nicht, ob ich bald aufhören werde. Vielleicht in zwei oder drei Jahren. Aber ich werde wahrscheinlich hier bei Al-Nassr zurücktreten“, sagte der Stürmerstar im Interview des portugiesischen Fernsehsenders Now. Er sei bei dem saudischen Club „sehr glücklich“ und fühle sich „wohl in diesem Land. Ich möchte in Saudi-Arabien weitermachen“, betonte der Portugiese.