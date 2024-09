Nations League Ronaldo als Inspiration: Kane vor 100. England-Spiel

„Ronaldo gestern dabei zuzusehen, wie er sein 901. Tor schoss, ihn mit 38, 39 Jahren antreten zu sehen, inspiriert mich einfach, so lange wie möglich zu spielen“, sagte Kane am Tag vor dem Spiel in London. Kane wird der zehnte englische Nationalspieler sein, der die Marke von 100 Länderspielen erreicht. Vor der Partie im Wembley-Stadion soll dem Rekordtorschützen (66 Treffer) eine goldene Kappe überreicht werden.