FC Liverpool : Roberto Firmino vor WM wieder im Brasilien-Kader

Wurde wieder in den Kader Brasiliens berufen: Roberto Firmino vom FC Liverpool. Foto: Darren Staples/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Rio de Janeiro Der ehemalige Bundesliga-Profi Roberto Firmino kehrt wenige Monate vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den Kader Brasiliens zurück.

Brasilien testet in Le Havre am 23. September gegen Ghana und in Paris am 27. September gegen Tunesien. Bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) trifft der Rekordweltmeister in der Gruppe G auf Kamerun, die Schweiz und Serbien.