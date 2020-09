Ex-Bayern-Star : Robben nach Verletzung: “Noch seid ihr mich nicht los“

Amsterdam Trotz einer Leistenverletzung will der frühere Bayern-Star Arjen Robben sein Comeback beim niederländischen Club FC Groningen unbedingt fortsetzen.

„Aufgeben kommt in meinem Wörterbuch nicht vor“, sagte der Fußballprofi der Amsterdamer Zeitung „de Volkskrant“. Der 36-jährige Mannschaftskapitän war am Sonntag im Spiel seines Heimatclubs bei PSV Eindhoven in der 29. Minute verletzt ausgewechselt worden und konnte nur tatenlos zuschauen, wie die Groninger gegen das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Roger Schmidt mit 1:3 (0:1) verloren.