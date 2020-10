Eredivisie : Rekordsieg für Ajax: Fünf Traoré-Tore beim 13:0

Ajax Amsterdam hat mit Trainer Erik ten Hag mit einem 13:0 bei VVV Venlo den höchsten Sieg seiner Liga-Geschichte in der niederländischen Eredivisie gefeiert. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

Venlo Ajax Amsterdam hat mit einem 13:0 bei VVV Venlo den höchsten Sieg seiner Liga-Geschichte in der niederländischen Eredivisie gefeiert.

Der entfesselte Traoré bereitete zudem drei weitere Treffer vor. Auch der frühere Schalker Klaas Jan Huntelaar steuerte zwei Tore zum zwischenzeitlichen 10:0 und 11:0 bei. Mit dem Kantersieg übernahm der Champions-League-Teilnehmer aus Amsterdam vorerst Platz eins in der Tabelle. Am Sonntag könnte die PSV Eindhoven, neuer Arbeitgeber von Mario Götze, aber mit einem Erfolg im Spitzenspiel in Arnheim wieder vorbeiziehen.