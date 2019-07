Primera Division : Reals Jovic: „Ich werde die Eintracht immer lieben“

Berlin Sechs Wochen nach dem Abschied hat sich Fußballprofi Luka Jovic mit emotionalen Worten für seine schöne Zeit in Frankfurt bedankt.

„Ich werde die Eintracht immer lieben und schätzen, denn das ist kein Club, bei dem es um Geld oder teure Spieler geht“, sagte der 21 Jahre alte Serbe in einem Beitrag für die Plattform „The Players Tribune“. Jovic schätzte bei den Hessen besonders „die Chemie und ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Unterstützern. Als ich dorthin zog, fing ich wieder an, meinen Fußball zu genießen“.

Der Stürmer, der als eines der größten europäischen Talente gilt, war Anfang Juni vom hessischen Bundesligisten zu den Königlichen von Real Madrid gewechselt - für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro. Jovic hatte in der vorigen Saison 27 Pflichtspieltore für die Hessen erzielt, zehn davon beim überraschenden Einzug ins Europa-League- Halbfinale. Im Sommer 2017 war er auf Leihbasis von Benfica Lissabon nach Frankfurt gekommen.

„Als wir 2018 den deutschen Pokal gewannen, war die ganze Atmosphäre im Stadion und in der Stadt elektrisierend“, schilderte Jovic. Er habe „viele Freunde in Frankfurt gefunden, die ich für immer behalten werde“. Einzig und allein das Aus der Frankfurter im Halbfinale der Europa League gegen den FC Chelsea bedauerte der Serbe. „Dies ist wahrscheinlich das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich Tränen der Trauer geweint habe“, verriet Jovic, dessen Treffer im Halbfinal-Rückspiel die Hessen auch nicht vor dem bitteren Aus bewahrt hatte. Frankfurt verlor im Elfmeterschießen mit 3:4.