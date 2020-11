Primera División : Real verpasst Anschluss - Barcelona verliert bei Atlético

Madrids Torhüter Thibaut Courtois (M) kann in einer turbulenten Situation den Ball retten. Foto: Alberto Saiz/AP/dpa

Berlin Der spanische Fußballmeister Real Madrid ist gegen den FC Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera División verpasst.

Nach einer schnellen Führung durch Mariano Díaz in der zweiten Minute kassierten die Madrilenen um Nationalspieler Toni Kroos in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter durch Gerard Moreno (76.).