Primera Division : Real-Trainer Ancelotti grillte spontan mit Rüdiger

Madrid Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat seinen neuen Innenverteidiger Antonio Rüdiger kurz nach dessen Ankunft spontan besucht - und ist dabei in den Genuss eines Grillabends gekommen.

„Ich war erst ein paar Stunden mit meiner Familie in unserem neuen Haus, wir waren gerade am Grillen, - bis es plötzlich an der Tür klingelte“, sagte Rüdiger in einem Sport1-Interview. „Ich machte auf und vor mir stand einfach Carlo Ancelotti. Ein Wow-Moment!“