Fußball Real-Torwart Courtois erneut am Knie verletzt

Eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer in Deutschland ist auch aus anderen Gründen fraglich. Im vorigen Juni hatte es einen Zwist zwischen dem Schlussmann und Nationaltrainer Domenico Tedesco gegeben. Courtois soll Berichten zufolge verärgert darüber gewesen sein, dass ihn der deutsche Coach nicht zum Kapitän der Auswahl in einem EM-Qualifikationsspiel gemacht hatte.