Transfermarkt : Real Madrid verpflichtet jungen Franzosen Tchouaméni

Madrid Champions-League-Sieger Real Madrid hat den französischen Fußball-Nationalspieler Aurélien Tchouaméni verpflichtet. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von der AS Monaco und werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, teilte der spanische Rekordmeister mit.

Die Ablösesumme gab der Verein zwar nicht bekannt. Das Fachblatt „AS“ und andere spanische Medien berichteten aber unter Berufung auf Vereinskreise, Real werde an den Club aus dem Fürstentum 80 Millionen Euro überweisen - zuzüglich erfolgsabhängiger Boni in Höhe von bis zu 20 Millionen.

Nach Berichten spanischer und französischer Medien war unter anderen auch Paris Saint-Germain an dem Profi interessiert. In Madrid wird Tchouaméni unter Leitung von Trainer Carlo Ancelotti unter anderem an der Seite der früheren Bayern-Profis Toni Kroos und David Alaba sowie auch des im Sommer vom FC Chelsea zu den Königlichen wechselnden Nationalspielers Toni Rüdiger spielen.