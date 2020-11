Primera División : Real Madrid verpasst gegen Villarreal Anschluss nach oben

Berlin Der spanische Fußballmeister Real Madrid ist gegen den FC Villarreal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat damit den direkten Anschluss an die Tabellenspitze der Primera División verpasst.

Nach einer schnellen Führung kassierten die Madrilenen um Nationalspieler Toni Kroos in der zweiten Hälfte das 1:1 per Elfmeter und stehen auf Platz vier der Tabelle drei Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad. Am 9. Dezember ist Borussia Mönchengladbach in der Gruppenphase der Champions League bei Real Madrid zu Gast. Im Hinspiel trennten sich die beiden Clubs Ende Oktober 2:2.

Die Madrilenen gingen bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Mariano Díaz in Führung, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Villarreal protestierte wegen einer Abseitsposition kurz vor dem Treffer - diese wurde aber nach der Überprüfung des Video-Assistenten als passiv gewertet. In der Folge verwaltete Madrid die Führung, während der Tabellenzweite Villarreal in Hälfte eins keine nennenswerten Aktionen zu Ende spielte.