Überraschungen in Spanien : Real und Barça fliegen aus dem Königspokal

München Historischer Doppel-K.o. im Viertelfinale für deutsche Nationalspieler Kroos und ter Stegen.

Es ereignete sich in der Tat Historisches. Erstmals seit dem 29. Mai 1955, als Real im Halbfinale am FC Sevilla und Barça an Athletic Bilbao scheiterten, schieden beide Klubs an einem Tag aus. Erstmals seit 2010 fehlen in der Vorschlussrunde gleich beide Platzhirsche. Stattdessen spielen dort Real Sociedad San Sebastián, das sensationell mit 4:3 in Madrid gewann, Bilbao (1:0 gegen Barça), Granada und Zweitligist Mirandes.