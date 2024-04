Primera División Real Madrid mit knappem Erfolg auf Mallorca

Real-Trainer Carlo Ancelotti bot den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung auf, DFB-Rückkehrer Toni Kroos bekam dagegen eine Pause. Der Mittelfeldlenker ist mit Spaniens Rekordmeister am Mittwoch schon wieder in der Champions League gefordert. Dann steht nach dem 3:3 gegen Manchester City das Viertelfinal-Rückspiel beim englischen Champion an.