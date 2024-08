Spanische Fußballmeisterschaft Real Madrid gelingt erster Saison-Sieg in der Liga

Titelverteidiger Real Madrid hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der spanischen Fußballmeisterschaft am Ende verdient gewonnen. Die Königlichen setzten sich mit 3:0 (0:0) gegen Real Valladolid durch. Die Treffer im Estadio Santiago Bernabéu erzielten Fede Valverde in der 50. Minute sowie die eingewechselten Brahim Diaz (88.) und der 18 Jahre alte Brasilianer Endrick (90.+6) mit seinem ersten Real-Tor.