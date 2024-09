Primera División Real Madrid besiegt Espanyol Barcelona mit 4:1

Real Madrid hält weiter Anschluss an den Erzrivalen FC Barcelona. Der spanische Rekordmeister gewann am 6. Spieltag der Primera Division das Heimspiel gegen Espanyol Barcelona dank einer starken zweiten Halbzeit mit 4:1 (0:0). Real belegt in der Tabelle weiter den zweiten Platz mit einem Punkt Rückstand auf den von Hansi Flick trainierten FC Barcelona, der an diesem Sonntag (18.30 Uhr) beim FC Villarreal antritt.