Primera Division Real-Kapitän Nacho bestätigt Wechsel nach Saudi-Arabien

Normalerweise versuchen die Nationalteams bei der Europameisterschaft, die Transferthemen außen vorzulassen. Die Mitteilung von Nachos Abschied nach 23 Jahren sowie zwölf Spielzeiten im ersten Team von Madrid platzte jedoch am Dienstag mitten in die Europameisterschaft. Im Achtelfinale treffen die Spanier am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Köln auf Außenseiter Georgien.