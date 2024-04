Fußball Real holt Ligasieg vor Champions-League-Spiel bei den Bayern

Real Madrid hat seine Generalprobe vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern erfolgreich bestritten. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann auch mit einer besseren B-Elf in der Primera División bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor schoss das türkische Top-Talent Arda Güler in der 29. Minute.