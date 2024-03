Primera Division Real-Coach „total sauer“: Abpfiff beim Bellingham-Siegtor

In Valencia sorgten Hugo Duro (27. Minute) und Roman Jaremtschuk (30.) binnen drei Minuten für die 2:0-Führung der Gastgeber. Vinicius Junior, der in Valencia schon Ziel rassistischer Beleidigungen war, verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das Real-Team mit Antonio Rüdiger, Toni Kroos und dem genesenen Bellingham drückte nach der Pause auf den Ausgleich, für den dann erneut Vinicius Junior (76.) sorgte. Das nicht gegebene Tor von Ex-BVB-Star Bellingham war der Schlusspunkt der 100-minütigen Partie. „Wenn er pfeift, wenn der Ball geklärt wird, in Ordnung, aber er lässt ihn weitermachen und wir hatten die Gelegenheit“, sagte Ancelotti.