Fußballer-Wahl Real-Coach Ancelotti bringt Kroos für Ballon d'Or ins Spiel

Der 64 Jahre alte Ancelotti sieht Real gut vorbereitet für das Endspiel gegen den BVB. „Wir sind zuversichtlich, dass wir am 1. Juni in der besten Verfassung sein werden“, sagte er nach dem 5:0 (3:0) in der Liga gegen Deportivo Alaves. Den Meistertitel haben die Königlichen bereits sicher. „Es ist wichtig, dass wir uns diese Woche gut ausruhen und uns in den nächsten zwei Wochen gut auf das Champions-League-Finale vorbereiten.“