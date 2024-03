Serie A Rassismus-Vorwurf: Juan Jesus widerspricht Acerbi

Fußball-Profi Juan Jesus hat den Rassismus-Vorwurf gegen den italienischen Nationalspieler Francesco Acerbi erneuert und die Darstellung des 36-Jährigen zurückgewiesen. Die Aussagen des Abwehrspielers von Inter Mailand seien „total gegensätzlich zur Realität und zu den Tatsachen, was er auf dem Platz gesagt hat und was sich auch durch Filmaufnahmen und Lippenlesen beweisen lässt“, schrieb der 32 Jahre alte Brasilianer von der SSC Neapel in den sozialen Netzwerken.