Rassismus-Skandal : Nazi-Eklat im europäischen Fußball

Sofia Affenlaute und Hitlergrüße auf der Tribüne: Der Rassismusskandal beim EM-Qualifikationsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Bulgarien hat für Entsetzen gesorgt. Die Uefa erhob am Dienstag Anklage gegen den bulgarischen Verband.

