Premier League : Rangnick zu Österreich-Gerücht: Bleibe Berater in Manchester

Manchester Inmitten von Spekulationen um ein Engagement als österreichischer Fußball-Nationaltrainer hat Ralf Rangnick einen baldigen Abschied von Manchester United bestritten.

Die österreichische Zeitung „Kurier“ hatte berichtet, dass Rangnick Favorit auf das Amt des österreichischen Teamchefs ist. Demnach will Verbandspräsident Gerhard Milletich am Freitag im Präsidium ein Votum für die Verpflichtung Rangnicks erwirken. Denkbar wäre, dass Rangnick den Job zusätzlich zu seiner Beraterrolle bei United übernimmt.

Er freue sich auf die weitere Aufgabe in Manchester, versicherte Rangnick nach dem 1:1 beim FC Chelsea in der Premier League am Donnerstagabend. „Erik und ich haben noch nicht miteinander gesprochen. Aber ich habe mit dem Vorstand über den Vertrag und das Jobprofil, den Inhalt der Beraterrolle gesprochen“, sagte Rangnick. Daher werde er in dem Amt nach der Saison weitermachen.