Premier League : Rangnick nach 0:4 in Liverpool: „Peinlich und erniedrigend“

Rangnick nach 0:4 in Liverpool: „Peinlich und erniedrigend“

United-Trainer Ralf Rangnick steht im Anfield am Spielfeldrand. Foto: Jon Super/AP/dpa

Liverpool Die brutale Niederlage für Manchester United gegen den alten Rivalen FC Liverpool hat United-Trainer Ralf Rangnick zu einer weiteren schonungslosen Kritik veranlasst.

„Es ist peinlich und enttäuschend und erniedrigend“, sagte Rangnick der BBC nach dem 0:4. Schon das Hinspiel in Manchester hatte United 0:5 verloren und damit insgesamt so viele Gegentore gegen Liverpool kassiert wie nie zuvor in einer Premier-League-Saison.