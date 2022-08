Ligue 1 : PSG-Stürmer Mbappé trifft Sekunden nach dem Anstoß

Lille Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé hat in der Ligue 1 erneut für Aufsehen gesorgt.

Den Angaben des Datendienstleisters Opta zufolge war Mbappés erstes Tor das schnellste Tor in der französischen Eliteliga seit Beginn der eigenen Datenerfassung in der Saison 2006/07. Der Tweet war am späten Sonntagabend allerdings nicht mehr abrufbar.